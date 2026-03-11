Latvijas ratiņkērlinga komanda zaudē pirmspēdējā paralimpisko spēļu turnīra cīņā
Latvijas ratiņkērlinga komanda trešdien Milānas un Kortīnas paralimpiskajās spēlēs piedzīvoja piekto zaudējumu.
Pamatturnīra septītajā mačā Latvija ar 5:6 piekāpās Norvēģijai. Pēc pirmajiem trīs endiem norvēģi bija vadībā ar 3:0, bet nākamajos četros endos latviešiem izdevās pārņemt vadību un panākt 5:4. Noslēdzošajā endā Norvēģija izcīnīja divus punktus un tika pie panākuma.
"Sajūtas sliktas, rezultāts to neatspoguļo, bet vienu endu nospēlējām pilnvērtīgi savās spējās. Pārējos endos bija ļoti daudz tehniskā un pašā sākumā arī taktiskā brāķa. Aprunāsimies starp spēlēm un mēģināsim šo novērst un vērst par labu,” pēc zaudējuma teica treneris Rihards Jeske.
Latvijas ratiņkērlingisti šodien vēl plkst. 21.05 spēlēs ar Lielbritāniju. Latvijas ratiņkērlingistu mačus tiešraidē pārraida televīzijas kanāls LTV7. Latvijas komanda, kuras sastāvā ir Elija Asniņa, Linda Meijere, Adelaida Killiana, Ojārs Briedis un Sergejs Djačenko, pirmajā mačā ar 2:10 zaudēja Dienvidkorejai, otrajā duelī ar 9:0 pieveica Slovākiju, bet trešajā spēlē ar 2:10 zaudēja Zviedrijai. Turpinājumā latvieši ar 1:11 piekāpās Kanādai un ar 8:6 pārspēja ASV, kā arī ar 5:9 atzina Ķīnas pārākumu. Latvijas vienība turnīra pēdējā mačā spēlēs ar Itāliju. No desmit komandām pusfinālā iekļūs tikai četras.
Jaukti pāru sacensībās šodien Polīna Rožkova un Agris Lasmans plkst. 15.35 cīnīsies par bronzas godalgām ar ASV. Pusfinālā Latvija ar 3:8 zaudēja Ķīnai, bet amerikāņi ar 3:6 piekāpās Dienvidkorejai. Pamatturnīrā Rožkova/Lasmans ar 6:11 atzina ASV pārākumu, ar 2:10 zaudēja Ķīnai, ar 5:6 piekāpās Lielbritānijas pārim, tad ar 9:6 apspēlēja Igauniju un ar 9:4 uzvarēja Itālijas komandu, kā arī ar 5:4 pārspēja Dienvidkoreju un ar 10:4 guva panākumu pār Japānu. Pēc septiņām aizvadītām spēļu kārtām Latvijas ratiņkērlingisti ar bilanci 4-3 ierindojās ceturtajā pozīcijā, bet amerikāņi ar tādu pašu bilanci ieņēma otro vietu.
Milānas un Kortīnas paralimpiskās spēles norisināsies līdz 15. martam.