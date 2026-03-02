Latvijas hokeja izlases aizsargs Jānis Jaks turpinās spēlēt Čehijā
Latvijas hokeja izlases aizsargs Jānis Jaks pagarinājis līgumu ar Čehijas ekstralīgas klubu Karlovi Varu "Energie", ziņo komanda.
Līgums pagarināts uz nākamo sezonu, kas Jakam būs trešā šajā klubā. "Esmu šeit iejuties un tās praktiski ir manas otrās mājas. Organizācija darbojas lieliski, sākot ar komandas spēlētājiem un treneriem līdz vadībai un īpašniekam," kluba mājaslapā citēts 30 gadus vecais latviešu aizsargs. "Esmu priecīgs šeit palikt."
Jakam komandā šosezon ir vidēji lielākais spēles laiks (nedaudz virs 21 minūtes) un viņš ar 25 (10+15) punktiem ir vienības rezultatīvākais aizsargs un ceturtais rezultatīvākais spēlētājs.
Jaks pārstāvējis Latviju astoņos pasaules čempionātos un pēdējās divās olimpiskajās spēlēs. 30 gadus vecais aizsargs Čehijā spēlē kopš 2022./2023. gada sezonas, vispirms divus gadus pavadot "Litvinov" sastāvā. Karjeras laikā viņš spēlējis arī tādos klubos kā Rīgas "Dinamo", HK "Rīga" un "Sochi".
"Energie" rindās Jaks nav vienīgais latvietis. To pārstāv arī latviešu uzbrucējs Haralds Egle un aizsargs Roberts Mamčics. "Energie" ar 83 punktiem 50 mačos ekstralīgas kopvērtējumā atrodas sestajā vietā 14 komandu konkurencē.