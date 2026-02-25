"Atalanta" izglābj Itālijas futbolu no vēsturiska apkaunojuma, ar pēdējo sekunžu "pendeli" iekļūstot UEFA Čempionu līgas astotdaļfinālā
Itālijas futbola A sērijas vienība Bergāmo "Atalanta" trešdien pēc zaudējuma "play-off" pirmās kārtas pirmajā mačā atspēlējās un nodrošināja vietu UEFA Čempionu līgas astotdaļfinālā. Atbildes spēlē "Atalanta" savā laukumā ar 4:1 (2:0) pārspēja Vācijas bundeslīgas klubu Dortmundes "Borussia", divu maču summā izcīnot uzvaru ar 4:3.
Pēc Milānas "Inter" izgāšanās cīņā ar norvēģu "Bodo/Glimt" pastāvēja reāla iespēja, ka pirmo reizi Eiropas futbola vēsturē, kad kopš 2003-2004. g. sezonas UEFA Čempionu līgā atkal ieviesa astotdaļfinālus, tajos nebūs nevienas Itālijas komandas. Ja no atlikušajām divām komandām — "Atalanta" un "Juventus" — Bergāmo komandai bija jāatspēlē "tikai" divi vārti, tad turīniešu uzdevums ir daudz grūtāks, jo pret Stambulas "Galatasaray" ir jāatspēlējas no 2:5 zaudējuma. Spēle Turīnā ir tikko sākusies.
Pirmajā puslaikā viesu vārtsargu pārspēja Džanluka Skamaka un Dāvide Dzapakosta, kas ļāva panākt neizšķirtu divu maču summā. Otrā puslaika ievadā trešos Bergāmo komandas vārtus guva Mario Pasaličs, izvirzot vadībā mājiniekus arī divu spēļu summā, taču 75. minūtē "Borussia" vārtus guva uz maiņu nākušais Karims Adejemi.
Kompensācijas laikā "Atalanta" tomēr izrāva uzvaru divu cīņu summā, kad 11 metru soda sitienu precīzi izpildīja Lazars Samardzičs. Dortmundes komandai vairs nebija laika atspēlēties.
Sērijas pirmajā mačā "Borussia" uzvarēja savā laukumā ar 2:0.
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļuva astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls maijā notiks Budapeštā. Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".