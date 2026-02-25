Gotjē Mankedā (foto: "FC RFS" / X)
Futbols
Šodien 17:47
Virslīgas vicečempione RFS papildina sastāvu ar pussargu Mankendā, no kura atteicās čempione "Riga"
Latvijas vicečempionei futbolā RFS pievienojies bijušais "Riga" pussargs Gotjē Mankendā, otrdien paziņoja RFS. RFS noslēgusi vienošanos ar Mankendā uz vienu gadu ar iespēju to pagarināt. Klubs vēsta, ka futbolists jau ir ieradies Latvijā.
✍️🔥 Latvijā labi pazīstamais Gotjē Mankendā turpmāk spēlēs mūsu klubā! Esi sveicināts! Plašāk lasi https://t.co/VXR00jgyg1 pic.twitter.com/KGziDVNUVk— FC RFS (@RFSDaily) February 25, 2026
Pagājušā gada novembrī "Riga" pavēstīja, ka neturpinās vienošanos ar Mankendā, kurš pievienojās klubam 2023. gada vasarā.
Kopumā "Riga" sastāvā Kongo Demokrātiskās Republikas futbolists aizvadīja 91 spēli, guva deviņus vārtus, atdeva 26 rezultatīvas piespēles. Ar viņu sastāvā "Riga" kļuva gan par Latvijas čempioni, gan Latvijas kausa ieguvēju.
Pirms pievienošanās "Riga" Mankendā pārstāvēja "Liepāju". Karjeras laikā viņš spēlējis arī Kosovā.