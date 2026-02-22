Skujiņš palīdz komandas biedram Ajuso uzvarēt Algarves velobrauciena kopvērtējumā
Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš sekmēja spāņa Huana Ajuso uzvaru piecu dienu velobraucienā "Volta ao Algarve" (UCI kat. 2.Pro), bet kopvērtējumā viņš un Emīls Liepiņš ieņēma attiecīgi 85. un 91. vietu.
Velobrauciens svētdien noslēdzās ar 148,4 kilometru garu distanci, kuras pēdējos nepilnos 60 kilometros bija jāpārvar četri kategorizētie kāpumi, tajā skaitā viens no tiem arī finišā.
Nelielas grupas finiša spurtā ātrākais bija Ajuso ("Lidl-Trek"), pirmajā trijniekā finišējot arī britam Oskaram Onlijam ("Ineos Grenadiers") un francūzim Polam Seišasam ("Decathlon CMA CG"). Pirmie trīs sportisti distanci beidza trīs stundās 20 minūtēs un divās sekundēs.
Liepiņš ("Pinarello Q36.5") bija kopā ar sportistiem, kas zaudēja 15 minūtes un 33 sekundes, bet Skujiņš finišēja grupā ar 16 minūšu un 16 sekunžu atpalicību, latviešiem ieņemot attiecīgi 93. un 120. pozīciju.
Kopvērtējumā Ajuso par 14 sekundēm pārspēja otrās vietas ieguvēju Seišasu, kas savukārt bija pirmais jauno braucēju vērtējumā. Latvieši uzvarētājam zaudēja aptuveni pusstundu.