Kurucs rezultatīvākais uzvarā pret "Barcelona" un palīdz iekļūt Spānijas Karaļa kausa finālā
Latvijas basketbolists Rodions Kurucs sestdien guva 14 punktus Karaļa kausa pusfināla mačā un palīdzēja Vitorijas "Baskonia" komandai sasniegt finālu.
Valensijā notiekošā turnīra mačā "Baskonia" ar rezultātu 70:67 (16:21, 22:16, 11:21, 21:9) pārspēja "Barcelona" komandu.
Kurucs pusfinālā laukumā bija 25 minūtes un 30 sekundes, kuru laikā realizēja divus no trīs divpunktu metieniem, trīs no astoņiem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Latvietis arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes, tika pie pozitīva +/- rādītāja (+1) un iekrāja 11 efektivitātes koeficienta punktus. Kurucs bija rezultatīvākais uzvarētāju rindās.
Ya tenemos final de la Copa del Rey…🔥— Conexión Deportiva (@CDeportivaES) February 21, 2026
🏀El Saski Baskonia venció 67-70 al Barcelona.
🔜Real Madrid.#CopaACB pic.twitter.com/LMSdS5UrvG
Svētdien finālā "Baskonia" tiksies ar Madrides "Real".
Arī ceturtdaļfinālā Kurucs guva 14 punktus, bet Vitorijas vienība ar 91:81 pārspēja "Tenerife" komandu.