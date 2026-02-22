Kurucs rezultatīvākais uzvarā pret "Barcelona" un palīdz iekļūt Spānijas Karaļa kausa finālā
foto: EPA/Scanpix
Rodiona Kuruca dalība šajās sacensībās bija uz jautājuma zīmes savainojuma dēļ, tomēr viņš ne vien spēja atgriezties laukumā, bet arī apliecināt, ka ir viens no komandas līderiem.
Basketbols

Kurucs rezultatīvākais uzvarā pret "Barcelona" un palīdz iekļūt Spānijas Karaļa kausa finālā

Jauns.lv/LETA

Latvijas basketbolists Rodions Kurucs sestdien guva 14 punktus Karaļa kausa pusfināla mačā un palīdzēja Vitorijas "Baskonia" komandai sasniegt finālu.

Kurucs rezultatīvākais uzvarā pret "Barcelona" un ...

Valensijā notiekošā turnīra mačā "Baskonia" ar rezultātu 70:67 (16:21, 22:16, 11:21, 21:9) pārspēja "Barcelona" komandu.

Kurucs pusfinālā laukumā bija 25 minūtes un 30 sekundes, kuru laikā realizēja divus no trīs divpunktu metieniem, trīs no astoņiem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Latvietis arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes, tika pie pozitīva +/- rādītāja (+1) un iekrāja 11 efektivitātes koeficienta punktus. Kurucs bija rezultatīvākais uzvarētāju rindās.

Svētdien finālā "Baskonia" tiksies ar Madrides "Real".

Arī ceturtdaļfinālā Kurucs guva 14 punktus, bet Vitorijas vienība ar 91:81 pārspēja "Tenerife" komandu.

Tēmas

BarcelonaRodions KurucsMadrides "Real"Vitorijas BaskoniaBasketbola klubs Madrides "Real""Baskonia" Tenerife

Citi šobrīd lasa