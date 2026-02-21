Somija sagrauj Slovākiju un izcīna olimpisko bronzu
Somijas vīriešu hokeja izlase sestdien Milānā ar 6:1 (1:0, 1:1, 4:0) sagrāva Slovākijas hokeja izlasi un izcīnīja olimpisko bronzu.
Mača astotajā minūtē somus vadībā izvirzīja Sebastians Aho, kurš bija prasmīgāks burzmā vārtu priekšā. Otrā perioda devītajā minūtē Ēriks Haula ar metienu no distances panāca 2:0, bet 30 sekundes pirms došanās pārtraukumā Tomāšs Tatars samazināja pretinieku pārsvaru. Trešā perioda pirmajā pusē Joels Armija realizēja vairākumu un Kāpo Kako panāca 4:1. Pēdējās piecās minūtēs pa ripai tukšos vārtos iemeta Armija un Haula.
Jūse Saross Somijas izlases vārtos atvairīja 30 no 31 metiena. Somija bronzas medaļas izcīnījusi piekto reizi vēsturē, bet tās spožākais sasniegums ir zelta medaļas 2022. gadā. Tāpat somi ir divkārtēji olimpiskie vicečempioni. Svētdien finālā tiksies Kanāda un ASV.
Pirms četriem gadiem neviena no Ziemeļamerikas izlasēm neaizcīnījās līdz pusfināliem, tiesa, Pekinas spēļu turnīrā nepiedalījās Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji. No šīs četrotnes pusfinālos iekļuva un zelta un bronzas medaļas izcīnīja attiecīgi Somija un Slovākija. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles noslēgsies svētdien.