ASK/MSĢ handbolisti izcīnījuši uzvaru Baltijas līgas spēlē
ASK/MSĢ svētdien Baltijas vīriešu handbola līgas turnīra spēlē ar rezultātu 37:21 (17:10) pārspēja Vīlandes "Viljandi", savukārt Dobeles "Tenax" komanda piedzīvoja zaudējumu.
Rīdziniekiem 12 vārtus guva Valdis Kalniņš, desmit reizes precīzs bija Krists Vidzis, un četrus vārtus guva Markuss Ikvils. Pretiniekiem septiņi precīzi metieni bija Hendrikam Koksam.
Savukārt "Tenax" savā laukumā ar 26:28 (11:15) atzina Pelvas "Polva Serviti" pārākumu. Dobelniekiem deviņus vārtus guva Ņikita Pančenko, Nils Kreicbergs guva četrus vārtus un trīs reizes precīzs bija Mārtiņš Misulis. Igaunijas komandā rezultatīvākais ar sešiem vārtiem bija Hendriks Varuls. Dobelnieki ar 17 punktiem 16 spēlēs turnīra tabulā ieņem piekto vietu, bet ASK/MSĢ ar 14 punktiem 17 mačos ir par divām pozīcijām zemāk.
Šosezon visplašāk Baltijas līgā ir pārstāvēta Lietuva, tajā startējot četrām valsts augstākās līgas komandām - Klaipēdas "Dragūnas", Viļņas "Šviesa", Kauņas "Granitas-Karys" un Pasvales "Pieno žvaigždes". No Latvijas Baltijas līgā piedalās Dobeles "Tenax" un apvienotā komanda ASK/MSĢ, Igauniju pārstāv trīs klubi - Pelvas "Polva Serviti", Vīlandes "Viljandi" un Rāzikas "Mistra", kā arī turnīrā sacenšas Somijas vienība Rīhimeki "Cocks".
Atšķirībā no iepriekšējās sezonas šosezon pēc pamatturnīra pusfinālam automātiski kvalificēsies nevis divas vienības, bet tikai līgas spēcīgākā komanda. Ceturtdaļfinālā sacentīsies trīs pāri, spēlējot otrajai ar septīto vietu, trešajai ar sesto un ceturtajai ar piekto vietu. Pusfinālā pamatturnīra uzvarētājai pretī nāks pamatturnīrā zemāko vietu ieņēmusī komanda, bet otrā pārī spēkosies pārējās divas ceturtdaļfinālu uzvarētājas. Baltijas līgas čempione tiks noskaidrota finālčetrinieka izspēlē nākamā gada aprīļa vidū.
Iepriekšējā sezonā dobelnieki izcīnīja bronzas godalgas. "ASK Zemessardze"/RSU komanda palika bez uzvarām un iepriekšējo sezonu noslēdza devītajā vietā, bet Baltijas līgā debitējusī Murjāņu Sporta ģimnāzijas komanda ar divām uzvarām ierindojās astotajā vietā. Pagājušajā sezonā Baltijas līgas čempiontitulu izcīnīja Igaunijas vienība "Polva Serviti", kura finālā pēcspēles metienu sērijā ar 27:25 pārspēja Klaipēdas "Dragūnas" vienību.