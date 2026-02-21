Garkuls-Gurēvičs sacensībās ieņēma devīto vietu 33 dalībnieku konkurencē.
Garkuls-Gurēvičs Pasaules kausa posmā ratiņpaukošanā izcīnījis devīto vietu
Latvijas parapaukotājs Oļegs Garkuls-Gurēvičs sestdien Itālijā aizvadītajā Pasaules kausa posmā ratiņpaukošanā ieņēma devīto vietu.
B grupas sacensībās ar špagu Garkuls-Gurēvičs bija izsēts ar pirmo numuru un vēl kopā ar septiņiem parasportistiem bija brīvs no grupu turnīra. Izslēgšanas cīņas viņš sāka no otrās kārtas jeb astotdaļfināla, kurā piedzīvoja zaudējumu. Pēc astotdaļfināla kļuva zināms, ka Garkuls-Gurēvičs sacensībās ieņēmis devīto vietu 33 dalībnieku konkurencē.