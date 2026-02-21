27 gadus vecā Mareike Hrūnevuda (pa labi) čempiones titulu nodrošināja tikai pašās beigās.
Ātrslidošanā masu startā zeltu izcīna Nīderlandes sportisti
Ātrslidošanā ar kopēju startu olimpisko zeltu izcīnījuši Nīderlandes sportisti - Jorrits Bergsmā un Mareike Hrūnevuda.
Vīriešu sacensībās Bergsmā pārliecinoši finišēja pirmais, un labāko trijniekā iekļuva arī dānis Viktors Halds Torups un itālis Andrea Džovannīni. 40 gadus vecais Bergsmā izcīnīja savu otro zelta medaļu karjerā, jo 2014. gadā viņš kļuva par čempionu 10 000 metru distancē. Sieviešu sacensībās bija ciešāka cīņa, un 27 gadus vecā Hrūnevuda čempiones titulu nodrošināja tikai pašās beigās, pirmajā trijniekā finišējot arī kanādietei Ivanī Blondēnai un amerikānietei Miai Menganello. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles noslēgsies svētdien.