Slēpošanas alpīnismā jauktajā stafetē triumfē francūži
Par pirmajiem olimpiskajiem čempioniem slēpošanas alpīnisma jaukto stafešu sacensībās kļuvuši Francijas sportisti.
Finālā francūži Emīlija Aropa un Tibo Anselmē distanci veica 26 minūtēs un 57,44 sekundēs. Iepriekš individuālas sacensībās Aropa izcīnīja sudrabu, bet Anselmē tika pie bronzas.
Sudraba medaļas stafetē ieguva Šveices komanda, kuras rindās bija olimpiskā čempione sieviešu sacensībās Marianna Fatona un Jons Kislers, bet pie bronzas medaļām tika Spānijas komanda ar individuālo sacensību uzvarētāju Oriolu Kardona Kolu un bronzas medaļnieci Anu Alonso Rodrigesu ierindā.
Šveices slēpotāji no čempioniem atpalika 11,86 sekundes, bet Spānijas komanda bija 26,5 sekundes lēnāka par uzvarētājiem. Slēpošanas alpīnisms olimpiskajā programmā tika iekļauts pirmo reizi. Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.