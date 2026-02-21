Olimpisko spēļu frīstaila krosā dubultuzvaru izcīna mājinieki itāļi.
Šodien 16:39
Frīstaila krosā dubultuzvaru izcīnījuši mājinieki itāļi
Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs frīstaila slēpošanas krosā vīriešiem dubultuzvaru izcīnīja mājinieki itāļi - zeltu izcīnīja Simone Deromedis, bet sudrabs tika Federiko Tomasoni.
Bronzas godalgu izcīnīja Alekss Fiva no Šveices, kurš pirms četriem gadiem Olimpiādē ieguva sudrabu. Iepriekšējo olimpisko spēļu čempions šajā disciplīnā šveicietis Raiens Regess pusfinālā tika diskvalificēts. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.