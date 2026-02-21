Amerikānis Konors Kurans.
ASV jauktā komanda triumfē olimpisko spēļu frīstaila akrobātikā
Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs frīstaila slēpošanas akrobātikā jauktajām komandām sestdien triumfēja ASV sportisti.
Amerikāņi Keila Kūna, Konors Kurans un Kristofers Lilliss finālā sakrāja 325,95 punktus, par 29,44 punktiem apsteidzot Šveices komandu.
Bronzas medaļas ar rezultātu 279,68 punkti izcīnīja Ķīnas frīstailisti, bet bez godalgām palika finālčetriniekā iekļuvušie austrālieši.Arī pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs uzvarēja ASV un Lilliss arī toreiz bija sastāvā.
Iepriekšējā Olimpiādē šajā disciplīnā sudrabu ieguva Ķīnas sportisti, bet bronzas medaļas izcīnīja kanādieši. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.