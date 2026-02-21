Iepriecinošas ziņas par Sidnija Krosbija veselības stāvokli
Kanādas hokeja izlases kapteinis Sidnijs Krosbijs varētu atgriezties sastāvā uz Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu fināla maču pret ASV valstsvienību.
Kā piektdien pēc uzvaras pusfinālā pār Somijas hokejistiem sacīja kanādiešu galvenais treneris Džons Kūpers, Krosbijs svētdien varētu būt ierindā. "Mums ir 48 stundas, lai par to lemtu," sacīja Kūpers. "Bet varu jums teikt, ka viņa iespējas spēlēt mačā par zeltu ir krietni labākas, nekā bija šodien."
Jau ziņots, ka Krosbijs olimpisko spēļu turnīra ceturtdaļfinālā pret Čehijas valstsvienību iedzīvojās savainojumā. Kanādas izlases kapteinis otrā perioda sākumā cieta pēc Radko Gudasa spēka paņēmiena pie laukuma apmales un spēlē vairs neatgriezās.
Kanādieši ceturtdaļfinālā papildlaikā ar 4:3 pieveica čehus, bet pusfinālā jau bez Krosbija sastāvā ar 3:2 pārspēja Somiju. Pret Somijas izlasi kapteiņa uzšuve kanādiešiem bija uz Konora Makdeivida krekla.
Svētdien olimpisko spēļu pēdējā dienā fināls vīriešu hokeja turnīrā sāksies plkst. 15.10.
Pēc 12 gadu pārtraukuma olimpisko spēļu turnīrā piedalās arī Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji. Iepriekšējās olimpiskajās spēlēs triumfēja Somijas hokejisti