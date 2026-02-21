Kalendas bobsleja četriniekam desmitā vieta pēc olimpisko spēļu pirmā brauciena
Latvijas bobsleja četrinieku ekipāža ar pilotu Jēkabu Kalendu pēc pirmā brauciena Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs ieņem desmito vietu.
Otrais brauciens sāksies plkst. 13, bet pārējie divi Kortīnā d'Ampeco notiks svētdien. Olimpisko spēļu sacensības tiešraidē translē kanālā LTV7.
Pirmajā braucienā ar jaunu trases rekordu 53,91 sekundes ātrākais bija Vācijas četrinieks ar pilotu Johannesu Lohneru, kurš zeltu izcīnīja divnieku sacensībās.
Arī otrajā pozīcijā ir Vācijas ekipāža ar pilotu Frančesko Frīdrihu, kuri no līdera atpaliek 0,39 sekundes, bet trešais ar deficītu 0,48 sekundes ir Lielbritānijas četrinieks ar pilotu Bredu Holu.
Kalendas četrinieks ar stūmējiem Matīsu Mikni, Lauri Kaufmani un Mairi Kļavu trasi veica 54,64 sekundēs, kas ir par 0,73 sekundes lēnāk nekā līderi.
Kopumā startē 27 ekipāžas.
Kalenda ir vienīgais Latvijas pilots olimpisko spēļu sacensībās, jo treniņā piedzīvotā kritiena dēļ Olimpiādē nevar startēt Renārs Grantiņš.
Pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs četriniekos uzvarēja Frančesko Frīdriha ekipāža, Lohnera četrinieks izcīnīja sudrabu, bronzas medaļas kaklā kāra kanādieša Džastina Kripsa komanda, bet Latvijas bobslejista Oskara Ķibermaņa četrinieks ieņēma piekto vietu.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.