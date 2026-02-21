Olimpiskajās spēlēs startē Latvijas biatlonistes, bobslejisti un distanču slēpotāji
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu pirmspēdējā dienā šodien Latvijas biatlonistes startēs 12,5 kilometru sacensībās ar kopēju startu, bobslejisti aizvadīs pirmos divus braucienus četrinieku ekipāžām un distanču slēpotāji startēs 50 kilometru slēpojumā klasiskajā stilā.
Plkst. 11 pēc Latvijas laika Kortīnā d'Ampeco bobsleja sacensībās pirmo braucienu aizvadīs pilots Jēkabs Kalenda ar stūmējiem Lauri Kaufmani, Matīsu Mikni un Māri Kļavu, vēlāk startējot otrajā braucienā.
Plkst. 12 Predaco sāksies 50 kilometru slēpojums klasiskajā stilā ar kopēju startu, un tajā startēs Raimo Vīgants un Niks Saulītis.
Biatlonistes olimpisko spēļu noslēdzošās sacensības Anterselvā sāks plkst. 15.15, starp 30 biatlonistēm startējot arī Baibai Bendikai un Esterei Volfai.
Medaļu komplekti šodien tiks sadalīti arī frīstaila slēpošanas akrobātikā komandām, slēpošanas krosā, jauktajā stafetē slēpošanas alpīnismā, kērlingā, ātrslidošanā un bobslejā sieviešu divnieku ekipāžām.
Olimpisko spēļu sacensības tiešraidē translē kanālā LTV7.
Latvijai šajās olimpiskajās spēlēs ir divas godalgas, sudrabu kamaniņu sportā izcīnīja Elīna Ieva Bota un bronzu šorttrekā - Roberts Krūzbergs.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles noslēgsies svētdien.