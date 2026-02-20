Henrijs Sildaru frīstaila slēpošanā rampā izcīna Igaunijai pirmo medaļu šajās olimpiskajās spēlēs.
Šodien 22:09
Henrijs Sildaru piektdien kļuva par olimpisko vicečempionu frīstaila slēpošanā rampā un izcīnīja Igaunijai pirmo medaļu šajās olimpiskajās spēlēs.
Finālā no trīs braucieniem vērā tika ņemts labākais rezultāts un Sildaru trešajā braucienā tika pie 93 punktiem, tikai par 0,75 punktiem piekāpjoties amerikānim Aleksam Ferreiram.
Bronzu ar 91 punktu guva kanādietis Brendans Makajs.
19 gadus vecajam Sildaru tas ir labākais rezultāts augstākā līmeņa sacensībās. Gada sākumā viņš izcīnīja otro vietu vienā no Pasaules kausa posmiem sloupstailā.