Makinons pēdējā minūtē realizē vairākumu un ieved Kanādas izlasi olimpisko spēļu finālā
Neitanam Makinonam gūstot uzvaras vārtus pamatlaika pēdējā minūtē, Kanādas vīriešu hokeja izlase piektdien olimpisko spēļu turnīra pusfinālā ar rezultātu 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) pārspēja Somiju.
Plkst. 22.10 savstarpējo pusfināla cīņu aizvadīs ASV un Slovākija.
Trīs minūtes pirms pirmā perioda beigām pēc Sema Beneta noraidījuma Miko Rantanens uzreiz pēc iemetiena panāca 1:0 somu labā. Otrā perioda ceturtajā minūtē Ēriks Haula mazākumā aizskrēja līdz pretinieku vārtiem un ar nūjas lāpstiņas neērto pusi izdarīja precīzu metienu - 2:0 Somijas labā.
Nepilnas sešas minūtes pirms došanās pārtraukumā pēc Keila Makara metiena ripas lidojuma virzienu mainīja Sems Reinhārts, samazinot pretinieku pārsvaru, bet trešā perioda vidū Šī Teodors ar metienu no distances izlīdzināja rezultātu.
Tuvojoties pamatlaika beigām, Kanādas izlase tika pie iespējas spēlēt vairākumā. Divas sekundes pirms tā beigām jeb 35 sekundes pirms pamatlaika beigām Makinons no kreisās puses raidīja ripu vārtos un izrāva uzvaru ar 3:2. Somijas hokejisti apstrīdēja vārtu guvumu, taču pēc video noskatīšanās netika konstatēta aizmugure Kanādas izlases uzbrukuma veidošanā.
Pirms četriem gadiem neviena no Ziemeļamerikas izlasēm neaizcīnījās līdz pusfināliem, tiesa, Pekinas spēļu turnīrā nepiedalījās Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji. No šīs četrotnes pusfinālos iekļuva un zelta un bronzas medaļas izcīnīja attiecīgi Somija un Slovākija.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz svētdienai.