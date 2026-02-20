Nīderlandes sportiste Antuanete Reipma-de Jonga.
Reipma-de Jonga izcīna zelta medaļu ātrslidošanā 1500 metru distancē
Nīderlandes sportiste Antuanete Reipma-de Jonga piektdien Milānā kļuva par olimpisko spēļu čempioni ātrslidošanā 1500 metru distancē.
Reipma-de Jonga finišēja vienā minūtē un 54,09 sekundēs, par sešām sekundes simtdaļām pārspējot norvēģieti Rangni Vīklunnu, bet 0,31 sekundi zaudēja kanādiete Valerī Malte.
Reipma-de Jonga līdz šim bija izcīnījusi piecas olimpiskās medaļas, bet tikai šajās sacensībās 30 gadus vecā nīderlandiete pirmo reizi izcīnīja zeltu. Vīklunnai šajās olimpiskajās spēlēs ir divas sudraba un viena bronzas medaļas, bet Malte Milānā guvusi divas bronzas, kā arī vienu zelta medaļu.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz svētdienai.