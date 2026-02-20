Lielbritānijas Vieglatlētikas federācija atzīst vainu AAE paravieglatlēta nāvē
Lielbritānijas Vieglatlētikas federācija ("UK Athletics") piektdien atzina savu vainu korporatīvā nonāvēšanā bez iepriekšēja nodoma saistībā ar Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) paravieglatlēta Abdulla Hajajes nāvi treniņa laikā.
"UK Athletics" Anglijas un Velsas Centrālajā krimināltiesā atzina savu vainu korporatīvā nonāvēšanā bez iepriekšēja nodoma, lai gan iepriekš noliedza savu vainu tādās apsūdzībās.
Hajaje 2017. gada vasarā pirms pasaules čempionāta paravieglatlētikā trenējās "UK Athletics" pārraudzītajā sporta centrā Londonas austrumos. Vienā no treniņiem 36 gadus vecajam parasportistam uzkrita virsū mešanas sektora norobežojums un paravieglatlētam pa galvu trāpīja metāla stienis. Hajaje mira notikuma vietā.
Apsūdzībā teikts, ka nacionālā vieglatlētikas federācija ir atbildīga par AAE sportista nāvi, "nodrošinot lietošanai organizētā paratlētikas treniņā, kurā viņš piedalījās, diska mešanas/lodes grūšanas būri, kuru tā izmantoja bez pamatnes konstrukcijas, un kas sabruka" virs paralimpieša, kamēr viņš trenējās lodes grūšanā, vēstīja Īrijas sabiedriskā raidorganizācija RTE.
Korporatīva nonāvēšana aiz neuzmanības Lielbritānijas likumos attiecas uz uzņēmumu un organizāciju atbildību, ja nopietnas vadības kļūmes dēļ ir iestājusies nāve. Tāda likuma norma attiecas uz uzņēmumiem, valsts iestādēm un partnerībām, koncentrējoties uz to, kā tiek pārvaldītas darbības, nevis uz individuālo atbildību, paredzot sodus, piemēram, neierobežotus naudas sodus, rīkojumus par uzlabojumiem un publicitāti.
Savu vainu apsūdzībās par kaitējumu veselībai un drošībai atzina arī 2017. gada pasaules čempionāta sporta direktors Kīts Deiviss. 78 gadus vecais Deiviss iepriekš noliedza savu vainu apsūdzībās par nonāvēšanu aiz neuzmanības bez iepriekšēja nodoma.
Prokurore Kārena Robinsone aicināja tiesu sprieduma nolasīšanu paredzēt jūnija sākumā. Viņa arī paziņoja, ka prokuratūra nelūgs tiesas procesu, un atlikušās apsūdzības tiks izskatītas pēc sprieduma pasludināšanas.