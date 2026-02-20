Slavens vācu kalnu slēpotājs rosina izmainīt olimpisko spēļu kārtību
Karjeru beigušais Vācijas kalnu slēpotājs Fēlikss Neireiters pauda cerību, ka turpmāk ziemas olimpisko spēļu norises vietas būs tuvāk viena otrai.
"Man jautājumus rada tas, vai nākotnē olimpiskajām spēlēm ar lieliem attālumiem un izkaisītām norises vietām ir jēga," Neireiters teica Vācijas laikrakstam "Suddeutsche Zeitung".
"Spēles organizēt vajadzētu tām vietām, kas to var izdarīt bez pārmērīgas decentralizācijas," paziņoja 41 gadu vecais Neireiters, kurš Vācijas sabiedriskajā televīzijā ARD vīriešu kalnu slēpošanas sacensības komentēja kā eksperts.
Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs kalnu slēpošanas sacensības notika Bormio, kas ir 145 kilometrus uz ziemeļaustrumiem no Milānas. "Viss bija ļoti nošķirts, un daudzu gaidītā olimpiskā atmosfēra nepiepildījās," atzina sportists, kurš pats karjeras laikā trīs reizes piedalījās olimpiskajās spēlēs un vienreiz uzvarējapasaules čempionātā.
Arī Vācijas vīriešu kalnu slēpošanas komanda norādīja uz olimpiskās gaisotnes trūkumu, jo sacensību norises vietas bija izolētas viena no otras. Nākamo ziemas olimpisko spēļu organizatori 2030. gadā Francijas Alpos plāno izmantot līdzīgu decentralizētu pieeju, izvietojot sacensību norises vietas visā reģionā.
Neskatoties uz loģistikas problēmām, Neireiters kopumā pozitīvi novērtēja sportisko elementu. "Šīs bija ļoti dramatiskas spēles. Televīzijas reitingi liecina, ka tās patiešām aizrāva cilvēkus, bet uzmanības centrā vienmēr bija sports, kas bija lieliski," viņš teica.
Pirms Milānas un Kortīnas spēlēm Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) prezidente Kirstija Koventrija teica, ka lēmums decentralizēt dažādu disciplīnu norises vietas "tika pieņemts, lai pēc iespējas labāk izmantotu esošās norises vietas".
"Sportisti varēs sacensties pasaules klases norises vietās ikoniskās Itālijas vietās," teica SOK prezidente.