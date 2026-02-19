Kanādas provincē ļauj skolēniem "bastot" stundas, lai noskatītos hokeja izlašu olimpisko medaļu spēles
Hokeja dzimtenē Kanādā nolemts, ka mācības skolā nevarētu būt šķērslis nacionālā sporta veida baudīšanai, kamēr Kanādas vīriešu un sieviešu izlases cīnās par olimpiskajām medaļām. Vismaz tas attiecas uz valsts galveno provinci Ontario.
After the incredible performances we’ve seen from our men’s and women’s hockey teams in Milan, all of Canada is cheering them on as they go for gold.— Doug Ford (@fordnation) February 18, 2026
To help everyone get in the spirit of the games, I’ve directed the Minister of Education to make sure all Ontario students are…
Ontario premjers Dugs Fords uzdevis Izglītības ministrijai gādāt, lai skolēni varētu netraucēti skatīties vīriešu un sieviešu hokeja izlases spēles, sākot ar ceturtdienu. "Pēc mūsu vīriešu un sieviešu hokeja komandu neticamā snieguma Milānā, visa Kanāda tās atbalsta cīņā par zelta medaļām," paziņoja Fords. “Lai visi varētu baudīt spēļu garu, es uzdevu izglītības ministram nodrošināt, lai visi Ontario skolēni stundu laikā varētu skatīties Kanādas izlases hokeja spēles, sākot ar (ceturtdienas) spēli.”
“Tik nozīmīgas spēles kā šīs nav tikai cīņa par rezultātu, bet arī iespēja vienoties kopā un atbalstīt vienus no Kanādas labākajiem pārstāvjiem,” paziņojis izglītības ministrs Pols Kalandra. Pašlaik Ontario provincē ir pusdienlaiks un skolās notiek mācības.
Tieši šobrīd olimpiskā čempione Kanādas dāmu izlase cīnās Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu finālā cīnās ar pasaules čempioni ASV, atkārtojot Pekinas olimpiādes finālu. Rīt Kanādas vīriešu izlase pusfinālā mērosies spēkiem ar Somiju, bet veiksmes gadījumā finālā tiksies ar pasaules čempiones ASV un Slovākijas divcīņas uzvarētāju.