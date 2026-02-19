VIDEO. Nē, jums tiešām nerēgojas - eksotiskā dzeloņcūka pastaigājas pa sniegoto ceļu Dundagas pagastā
Trešdienas vakarā ļaudis pārsteidzis negaidīts skats — dzīvnieks, kuram teorētiski vajadzētu atrasties karstajās tropu zemēs, vienā mierā klimst pa ceļu Latvijas ziemas spelgonī. Par to pārliecinājās kāda aculieciniece ap plkst. 21.00 uz ceļa Neveja–Vīdale Dundagas pagastā.
Video autore pastāsta, ka bija dzirdējusi, ka vasarā šajā posmā ir manīta dzeloņcūka, bet sastapt to tik bargā ziemā — tas bijis pārsteigums. Spriežot pēc kadriem, adatainā dāma (vai kungs) ar auto gaismām ir uz “tu” — nesabijās un pašpārliecināti turpināja ceļu.
Pērn augustā tika ziņots par lielo bēgšanu no Dundagas eksotisko dzīvnieku parka, kad dzeloņcūka pa lapsas izraktu eju zem žoga izkļuva brīvībā. Toreiz parka saimniece Evita Kreicberga šaubījās, vai dzīvnieks spētu izdzīvot ziemā, kad brīvā dabā atrast dārzeņus un ogas ir gandrīz neiespējami. Pēc kāda laika Dundagas eksotisko dzīvnieku parka bēgle gan esot atradusies.
Iespējams, ka šis īpatnis brīvā dabā mīt jau krietnu laiku, vēl 23. septembrī kāds "Facebook" lietotājs apgalvoja, ka todien redzējis dzeloņcūku, kas izskrējusi uz ceļa pie dārza-parka “Lielbērzi Garden” netālu no Kurču stacijas, un viņš esot noskaidrojis, ka tā nebija Dundagas bēgle.
Savukārt augustā Indijas dzeloņcūka manīta pat Ropažu novadā uz Bajāru ceļa.