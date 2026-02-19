Toms Skujiņš
Citi sporta veidi
Šodien 19:59
Toms Skujiņš uzvar Algarves velobrauciena posma starpfinišā un palīdz komandas biedram izcīnīt otro vietu
Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš ceturtdien "Volta ao Algarve" (UCI kat. 2.Pro) otrajā posmā uzvarēja vienā no starpfinišiem un palīdzēja komandas biedram spānim Huanam Ajuso izcīnīt otro vietu. Piecu dienu velobrauciena turpinājumā riteņbraucēji mēroja 147,2 kilometrus ar trīs trešās kategorijas kāpumiem ceļā uz finišu un pirmās kategorijas kāpumu noslēgumā.
Pēdējā kāpumā "Lidl-Trek" komanda uzņēmās iniciatīvu, un Skujiņš bija pirmais starpfinišā 7,7 kilometrus pirms distances beigām. Cīņā par uzvaru pēdējā kilometrā aktīvākais bija portugālis Žuāu Almeida ("UAE Team Emirates - XRG"), taču noslēgumā viņu pārspēja francūzis Pols Seišass ("Decathlon CMA CG") un bijušais komandas biedrs Ajuso, pirmajai trijotnei finišējot trīs stundās 49 minūtēs un 50 sekundēs.
Skujiņš finišēja grupā, kas atpalika desmit minūtes un 33 sekundes, bet Emīls Liepiņš ("Pinarello Q36.5") bija starp sportistiem ar 12 minūšu un deviņu sekunžu atpalicību. Latvieši šajā posmā ieņēma attiecīgi 84. un 90. vietu.
Velobrauciens piecu posmu garumā noslēgsies svētdien.