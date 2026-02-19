Nins Džonjuaņs
Ķīnietis Nins ar rekordu triumfē ātrslidošanā 1500 metru distancē, krietni labojot 2022. gada olimpiskā čempiona sasniegumu
Ķīnas sportists Nins Džonjuaņs ceturtdien Milānā izcīnīja olimpisko spēļu zelta medaļu ātrslidošanā 1500 metru distancē. Nins finišēja ar jaunu olimpisko rekordu - viena minūte un 41,98 sekundes, kas ir 1,23 sekundes ātrāk par rezultātu, kuru 2022. gadā Pekinā sasniedza nīderlandietis Kjelds Neuss.
Sudrabu izcīnīja šo spēļu čempions 500 un 1000 metros amerikānis Džordans Stolcs, kurš Ninam zaudēja 0,77 sekundes, bet vēl septiņas sekundes simtdaļas lēnāks bija bronzas godalgu izcīnījušais Neuss.
Nins šajās olimpiskajās spēlēs izcīnīja arī bronzu 1000 metros un komandu iedzīšanā.
Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.