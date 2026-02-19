Mirklis pēc Šveices izlases uzvaras vārtiem
Hokejs
Šodien 18:29
Atkal papildlaiks, 1:2 un Zviedrijas hokeja faniem asaras: Šveices dāmas izcīna olimpisko spēļu bronzas medaļas
Alīnai Millerei gūstot uzvaras vārtus papildlaikā, Šveices sieviešu hokeja izlase ceturtdien otro reizi vēsturē izcīnīja olimpisko spēļu bronzas medaļas. Cīņā par trešo vietu Šveice ar rezultātu 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) pārspēja Zviedrijas valstsvienību. Iepriekšējā vakarā ar tādu pašu rezultātu papildlaikā Zviedrijas vīriešu hokeja izlase ceturtdaļfinālā piekāpās pasaules čempionei ASV.
Spēles 32. minūtē zviedrietes vadībā izvirzīja Mīra Jungokera, bet pēc četrām minūtēm Sinja Lēmana panāca 1:1.
Pamatlaikā vairs netika gūti vārti un spēle turpinājās papildlaikā, kura pēdējā, desmitajā, minūtē Millere vārtu priekšā pārmeta ripu pāri pretinieču vārtsardzei un nodrošināja šveicietēm uzvaru.
Šveice bronzas medaļas izcīnīja arī 2014. gada olimpisko spēļu turnīrā. Ceturtdien vakarā par zelta medaļām cīnīsies Kanāda un ASV.
Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.