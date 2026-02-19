Domantam Sabonim priekšlaicīgi noslēgusies NBA sezona; "Kings" zaudējuši arī vēl vienu līderi
Nacionālās basketbola asociācijas kluba Sakramento "Kings" centra spēlētājs Domants Sabonis un aizsargs Zeks Lavīns pēc trešdien veiktajām operācijām izlaidīs atlikušo sezonas daļu, pavēstīja komanda.
Lietuvietis Sabonis traumu dēļ šosezon laukumā devās tikai 19 spēlēs un vidēji guva 15,8 punktus un izcīnīja 11,4 atlēkušās bumbas. Novembrī viņš guva meniska plīsumu un kopš tā laika laukumā parādījās reti, janvārī nospēlējot septiņās no pēdējām Sakramento komandas spēlēm, bet februārī piedalījās tikai vienā spēlē.
29 gadus vecajam lietuvietim Losandželosā veikta operācija, un drīzumā viņš sāks rehabilitāciju. Komanda paziņoja, ka pirms treniņnometnes sākuma viņa veselības stāvoklis tiks izvērtēts atkārtoti. Savukārt Lavīnam tika veikta labās rokas pirksta cīpslas atjaunošanas operācija.
30 gadus vecais aizsargs "Kings" komandā aizvada otro sezonu. Vidēji 39 spēlēs viņš guva 19,2 punktus un atdeva 2,3 rezultatīvas piespēles.
Sakramento vienība arī paziņoja, ka rezerves centra spēlētājam Dilanam Koldvelam veikta kreisās potītes magnētiskā rezonanse un atklāts potītes sastiepums. Viņa veselības stāvoklis tiks atkārtoti izvērtēts pēc četrām nedēļām.
"Kings" ar 12 uzvarām 56 spēlēs turnīra tabulā atrodas pēdējā vietā Rietumu konferencē un visā līgā. Komanda piedzīvojusi jau 14 zaudējumus pēc kārtas.