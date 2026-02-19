Sidnijs Krosbijs uzvarā pret Čehiju guvis savainojumu
Kanādas vīriešu hokeja izlases kapteinis Sidnijs Krosbijs trešdien Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpisko spēļu turnīra ceturtdaļfinālā pret Čehijas valstsvienību iedzīvojās savainojumā.
Jau ziņots, ka Kanādas izlase mača galotnē atspēlējās un papildlaikā Miča Mārnera vārtu guvums ļāva tai uzvarēt ar 4:3 un sasniegt pusfinālu. Krosbijs otrā perioda sākumā cieta pēc Radko Gudasa spēka paņēmiena pie laukuma apmales un spēlē vairs neatgriezās.
Kanādas izlase paziņoja, ka Krosbijam ir ķermeņa lejasdaļas savainojums un tiks veikta papildu medicīniskā izmeklēšana.
Patlaban netiek vēstīts, vai kapteinis varēs piedalīties sestdien pusfināla spēlē pret Somijas valstsvienību. Otrajā pārī par vietu finālā cīnīsies ASV un Slovākijas hokejisti. 38 gadus vecais Krosbijs četrās spēlēs kanādiešu rindās sakrājis sešus (2+4) punktus.
Pēc 12 gadu pārtraukuma olimpisko spēļu turnīrā piedalās arī Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji. Iepriekšējās olimpiskajās spēlēs triumfēja Somijas hokejisti.