Somijai izdodas atspēlēties un iekļūt pusfinālā
Somijas vīriešu hokeja izlase trešdien iekļuva olimpisko spēļu pusfinālā, atspēlējoties no divu vārtu deficīta.
Uzvaras vārtus papildlaikā guva Arturi Lehkonens, un Somija ar rezultātu 3:2 (0:2, 0:0, 2:0, 1:0) uzvarēja Šveici.
Pirmā perioda otrajā pusē Šveices izlase ar 72 sekunžu starpību guva divus vārtus, somus pārspējot Damjēnam Riatam un Nīno Nīderraiteram. Rezultāts 2:0 bija līdz pat 54. minūtei, kurā vienus vārtus atguva Sebastians Aho, bet 72 sekundes pirms pamatlaika beigām, Somijai spēlējot bez vārtsarga, neizšķirtu izrāva Miro Heiskanens.
Papildlaika ceturtajā minūtē Lehkonens izslidoja viens pret Leonardo Dženoni un izrāva Somijai uzvaru.
Pirms tam slovāki ar 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) pārspēja Vācijas valstsvienību, bet Kanādas hokejisti ar 4:3 (1:2, 1:0, 2:1, 1:0) papildlaikā uzvarēja Čehiju. Par pēdējo vietu pusfinālā šodien cīnās ASV ar Zviedriju.
Jau ziņots, ka Latvijas izlase pēc zaudējuma 1:5 zviedriem izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā turnīru noslēdza desmitajā pozīcijā. Pēc 12 gadu pārtraukuma olimpisko spēļu turnīrā piedalās arī Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.
Iepriekšējās olimpiskajās spēlēs triumfēja Somijas hokejisti.