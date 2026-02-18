Kanādas hokejisti laimīgi izglābjas un pārspēj Čehiju
Mičs Mārners ceturtdien Milānā olimpisko spēļu ceturtdaļfinālā guva uzvaras vārtus papildlaikā un ieveda Kanādas vīriešu hokeja izlasi pusfinālā.
Kanādas hokejisti ar 4:3 (1:2, 1:0, 2:1, 1:0) pārspēja Čehiju.
Mača ceturtajā minūtē kanādiešus vadībā izvirzīja Maklins Selebrīni, pēc četrām minūtēm Lukāšs Sedlāks panāca 1:1, un 15. minūtē Davids Pastrņāks, realizējot vairākumu, ieguva vadību Čehijai. Līdzsvaru uz tablo atjaunoja Neitans Makinons, kurš 33. minūtē arī bija precīzs vairākumā.
Nepilnas astoņas minūtes pirms pamatlaika beigām Ondržejs Palāts ar plaukstas metienu otro reizi spēlē nodrošināja Čehijai vadību, bet pēc četrām minūtēm Niks Suzuki ar metienu no distances panāca 3:3.
Cīņa turpinājās papildlaikā formātā, kur katrai komandai ir trīs laukuma spēlētāji. Tā otrajā minūtē ar metienu ar nūjas lāpstiņas neērto pusi 4:3 panāca Mārners.
Spēli ar trīs rezultativitātes punktiem noslēdza Selebrīni. Pirms tam slovāki ar 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) pārspēja Vācijas valstsvienību. Par vietu pusfinālā šodien cīnīsies arī Somija ar Šveici un ASV ar Zviedriju.
Jau ziņots, ka Latvijas izlase pēc zaudējuma 1:5 zviedriem izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā turnīru noslēdza desmitajā pozīcijā.
Pēc 12 gadu pārtraukuma olimpisko spēļu turnīrā piedalās arī Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji. Iepriekšējās olimpiskajās spēlēs triumfēja Somijas hokejisti.