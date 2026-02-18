Estere Volfa: "Esmu ļoti priecīga, ka man ir izdevies parādīt ļoti augstu rezultātu"
Latvijas biatloniste Estere Volfa, veicot 4x6 kilometru stafetes pirmo posmu, atdeva visus savus spēkus, sarunā ar aģentūru LETA atzina Volfa.
Jau ziņots, ka Volfa, Baiba Bendika, Sanita Buliņa un Annija Keita Sabule trešdien olimpisko spēļu 4x6 kilometru stafetē ierindojās 17. pozīcijā.
"Izdarīju savu maksimumu un atdevu pēdējos spēkus. Es patiesībā esmu diezgan nogurusi, tas ir jau piektais starts. Vakar un aizvakar bija nosacītas brīvdienas, un jutos ļoti iztukšota, vispār nebija enerģijas. Esmu ļoti priecīga, ka man ir izdevies atjaunoties un parādīt ļoti augstu rezultātu," teica Volfa, kura savu etapu noslēdza sestajā vietā.
Volfa izcēla, ka no vienas puses daudzie starti olimpiskajās spēlēs ir grūtāk nekā Pasaules kausā, taču arī noderot brīvās dienas, kas ir starp sacensībām.
"Pirms tam es biju junioru kausos. Tur bija savākušies diezgan daudz starti vēl papildus šiem. Ļoti pateicīgi ir tas, ka pa vidu ir tās brīvdienas. Tās divas dienas ļoti daudz dod - var paspēt gan atpūsties, gan uztaisīt kādu treniņu," stāstīja sportiste.
Volfa un Bendika sestdien noslēgs savu dalību olimpiskajās spēlēs ar sacensībām ar kopēju startu.
"Domāju, ka pietiks laiks atpūsties. Savākšu visus savus pēdējos spēkus. Tās noteikti būs sacensības, kuras izbaudīšu arī lai cik man būtu enerģijas. Ar prieku iešu uz startu," viņa piebilda.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles noslēgsies 22. februārī.