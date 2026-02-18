Latvijas basketbola izlase rēķinās ar Rolanda Šmita palīdzību svarīgajos mačos pret Poliju
Latvijas vīriešu basketbola izlases 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs ar Poliju plānota arī Rolanda Šmita palīdzība, vēsta Latvijas Basketbola savienība (LBS).
Latvijas basketbolisti gaidāmajā izlašu logā divas reizes tiksies ar Poliju. 27. februārī Latvijas basketbolisti uzņems poļus savā laukumā, bet 1. martā komandas tiksies Polijā. Pirms spēlēm ar Polijas komandu ierindā atgriezušies novembrī veselības problēmu dēļ nespēlējušie Kristers Zoriks, Artūrs Strautiņš un Toms Skuja. Paredzams, ka komandai pievienosies Rolands Šmits, kuram Stambulas "Anadolu Efes" Eirolīgas spēļu grafiks dod iespēju Rīgā ierasties jau 26. februārī. Eirolīgā spēlējošie Dāvis Bertāns, Rodions Kurucs un Artūrs Žagars nav pieejami veselības stāvokļa dēļ.
F grupā pēc divām spēlēm Polijai ir divas uzvaras, Nīderlandei un Latvijai pa vienai, bet Austrija piedzīvojusi divus zaudējumus.
F grupas trīs labākās komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā apvienosies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku. Trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā Katarā.
Latvijas vīriešu basketbola izlases paplašinātais kandidātu saraksts:
Adrians Andževs, Kristaps Ķilps (abi - "VEF Rīga"), Roberts Blumbergs (Izmiras "Petkim Spor", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Toms Leimanis (Reikjavīkas KR, Islande), Rihards Lomažs, Kārlis Šiliņš (abi - Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Rodijs Mačoha ("Rīgas zeļļi"), Mareks Mejeris (Lielpolijas Ostruvas "Stal", Polija), Anrijs Miška (Tallinas "Kalev"/"Cramo", Igaunija), Rolands Šmits (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Toms Skuja (Ludvigsburgas "Riesen", Vācija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Artūrs Strautiņš (Tortonas "Derthona", Itālija), Kristers Zoriks ("Udine", Itālija).