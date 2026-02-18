Latvijas tenisa līdere Aļona Ostapenko.
Šodien 16:37
Ostapenko un Sje izstājas no Dubaijas turnīra
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko ar taivānieti Suveju Sje trešdien izstājās no Dubaijas "WTA 1000" turnīra dubultspēļu sacensībām.
Latvijas un Taivānas pāris turnīrā bija izsēts ar trešo numuru un no pirmās kārtas bija brīvs, bet otrās kārtas maču ar taivānieti Haočinu Čaņu un dānieti Klāru Tausoni neaizvadīja.
Jau vēstīts, ka vienspēlēs Latvijas pirmā rakete pirmajā kārtā ar 6-2, 1-6, 4-6 zaudēja krievietei Annai Kaļinskai. Ostapenko WTA rangā ieņem 27. vietu, bet Kaļinska ir 23. pozīcijā.
Par dalību pirmajā kārtā Ostapenko saņēma desmit WTA ranga punktus. Turnīrs Dubaijā norisinās cietā seguma kortos.