Slovākijas hokejisti grauj Vāciju un otrās spēles pēc kārtas iekļūst pusfinālā
Slovākijas vīriešu hokeja izlase trešdien kā pirmā iekļuva Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpisko spēļu turnīra pusfinālā.
Ceturtdaļfinālā slovāki ar 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) pārspēja Vācijas valstsvienību. Mača 19. minūtē Pavols Regenda vadībā izvirzīja Slovākijas izlasi, bet otrā perioda nogrieznī no piektās līdz 11. minūtei Milošs Kelemens, Olivers Okunjars un Dalibors Dvorskis panāca graujošo 4:0. Vācijas izlase otrās trešdaļas 15. minūtē vienus vārtus atguva, precīzi metot Lukasam Reihelam. Trešā perioda pirmajā minūtē Regenda guva savus otros vārtus mačā, panākot 5:1, uz ko vācieši atbildēja ar Frederika Tifela gūtajiem vārtiem desmitajā minūtē. Pēdējos vārtus spēles 57. minūtē guva slovāks Tomašs Tatars, kurš ripu raidīja tukšos Vācijas izlases vārtos.
Slovākijas izlase olimpisko spēļu pusfinālā iekļuva trešo reizi vēsturē. Iepriekš tas izdevās 2010. gadā Vankūverā, kur nācās samierināties ar ceturto vietu, un pirms četriem gadiem Pekinā, kur slovāki izcīnīja savas vienīgās olimpiskās medaļas - bronzu.
Grupu turnīru slovāki uzsāka ar uzvaru 4:1 pār Somiju, tad ar 3:2 pārspēja Itāliju un ar 3:5 piekāpās Zviedrijai, kas deva pirmo vietu B grupā un automātisku vietu ceturtdaļfinālā. Savukārt Vācijas izlase C grupā ar 3:1 pārspēja Dāniju, bet turpinājumā ar 3:4 piekāpās Latvijas hokejistiem un ar 1:5 zaudēja ASV. Vācieši grupā palika otrie un izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā ar 5:1 uzvarēja Franciju.
Par vietu pusfinālā šodien cīnīsies arī Kanāda ar Čehiju, Somija ar Šveici un ASV ar Zviedriju. Jau ziņots, ka Latvijas izlase pēc zaudējuma 1:5 zviedriem izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā turnīru noslēdza desmitajā pozīcijā. Pēc 12 gadu pārtraukuma olimpisko spēļu turnīrā piedalās arī Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.
Iepriekšējās olimpiskajās spēlēs triumfēja Somijas hokejisti.