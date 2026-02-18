Snovbordists Su izcīna Ķīnai pirmo zelta medaļu; pēc brīža jau nākamā uzvara
Snovbordists Su Jimins trešdien sloupstaila disciplīnā trešdien izcīnīja Ķīnas pirmo zelta medaļu Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs.
Su pirms četriem gadiem Pekinā šajā disciplīnā kļuva par vicečempionu, bet Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs iepriekš ieguva bronzas medaļu "Big Air" disciplīnā. Sloupstailā labāko rezultātu finālsacensībās viņš sasniedza pirmajā braucienā, kas tika novērtēts ar 82,41 punktu.
Otrajā vietā ierindojās olimpisko spēļu debitants Taiga Hasegava no Japānas, kura labākais brauciens tika novērtēts ar 82,13 punktiem. Bronzas medaļu izcīnīja amerikānis Džeiks Kenters, kuram arī šīs ir pirmās olimpiskās spēles. Viņš labāko rezultātu sasniedza trešajā finālbraucienā, kas tika novērtēts ar 79,36 punktiem.
Pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs zelta medaļu izcīnīja Kanādas snovbordists Makss Parro, savukārt trešajā vietā ierindojās kanādietis Marks Makmoriss, kurš Milānas un Kortīnas spēlēs palika astotajā vietā.
Tikmēr frīstaila slēpotāja Sju Mantao no Ķīnas otro reizi kļuva par olimpisko čempioni frīstaila slēpošanas akrobātisko lēcienu disciplīnā. Pekinas olimpisko spēļu zelta medaļas ieguvēja Milānas un Kortīnas spēļu finālā saņēma 112,9 punktus. Sudraba medaļu izcīnīja Daniela Skota no Austrālijas, kura finālā saņēma 102,17 punktus, aiz sevis atstājot bronzas medaļas ieguvēju ķīnieti Cji Šao, kura saņēma 101,9 punktus. Pirms četriem gadiem Pekinā otrajā vietā bija Baltkrievijas frīstaila slēpotāja Hanna Huskova un bronzas medaļu ieguva amerikāniete Megana Nika.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.