Šodien 15:17
Sportiste no Olaines uzvar prestižā starptautiskā UWW turnīrā Zviedrijā
Olaines brīvās cīņas sportiste Darja Markova pagājušajā nedēļas nogalē startēja prestižā UWW starptautiskā brīvās cīņas turnīrā “Klippan Lady Open”! Turnīrs bija ļoti sīvs un tajā piedalījās sportistes no 19 valstīm! Darja, sacenšoties U-17 vecuma grupā, izcīnīja četras uzvaras un kļuva par šo sacensību uzvarētāju!
Latvijas komandas sastāvā mūsu sportiste šīs nedēļas garumā piedalīsies arī starptautiskā treniņu nometnē, kurā kopā trenēsies sportistes no 12 valstīm!