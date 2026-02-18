Juhaness Klēbo izcīna desmito olimpisko zeltu
Norvēģijas distanču slēpotājs Juhaness Klēbo trešdien Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs izcīnīja savu piekto zelta medaļu, bet kopumā kļuva par desmitkārtēju čempionu.
Klēbo kopā ar Einaru Hēdegardu palika nepārspēti vīriešu komandu sprinta sacensībās. Iepriekš Klēbo šajā Olimpiādē tirumfēja arī 4x7,5 kilometru stafetē, desmit kilometru brīvā stila distancē, 20 kilometru skiatlonā un sprintā. Vēl piecas zelta medaļas viņam ir no iepriekšējām olimpiskajām spēlēm un viņš ir visu laiku titulētākais Ziemas spēļu sportists.
Medaļu kopskaita ziņā šī Norvēģijas slēpotājam kopumā ir 12. medaļa (arī pa vienai sudraba un bronzas), šajā rādītājā līdz līderpozīcijai vēl patālu, jo 15 medaļas ir viņa tautietei bijušajai slēpotājai Maritai Bjergenai, 14 norvēģu biatlona leģenda Ūle Einars Bjerndālens, 13 godalgas ir nīderlandiešu ātrslidotājai Irēnai Vūstai, joprojām aktīvajai Itālijas šorttrekistei Arianai Fontanai, bet 12 vēl vienam leģendāram norvēģu slēpotājam Bjērnam Deli.
Finālā norvēģi distanci veica 18 minūtēs un 28,9 sekundēs, par 1,4 sekundēm apsteidzot amerikāņus Benu Ogdenu un Gasu Šumaheru. Bronzas medaļas izcīnīja Itālijas slēpotāji Elia Barps un Federiko Pelegrino, kuri Norvēgijas slēpotājiem zaudēja 3,3 sekundes.
Latvijas vīriešu komanda, kurā startēja Lauris Kaparkalējs un Niks Saulītis, kvalifikācijā ierindojās 17. pozīcijā, finālam nekvalificējoties.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.