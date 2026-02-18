Lindsija Vona atgriezusies ASV, bet nespēj nostāvēt uz lauztās kājas
Titulētā ASV kalnu slēpotāja Lindsija Vona pēc kritiena olimpisko spēļu trasē Kortīnā d'Ampeco ir atgriezusies ASV, taču nespēj nostāvēt uz kājas gūto lūzumu dēļ.
Sportiste platformā "X" otrdien informēja, ka vairāk nekā nedēļu nav stāvējusi kājās un nekustīgi gulējusi slimnīcas gultā. "Lai gan vēl nespēju stāvēt, atgriezties dzimtenē ir lieliski," Vona rakstīja.
Titulētā 41 gadu vecā sportiste 8. februārī startēja olimpisko spēļu nobrauciena disciplīnā, neskatoties uz iepriekš gūtu kreisā ceļgala krustenisko saišu plīsumu. Vona smago kritienu piedzīvoja jau 13 sekundes pēc starta.
Sportiste nedēļu pavadīja slimnīcā Trevīzo, kur viņai veica četras operācijas saistībā ar sarežģītiem kreisās kājas stilba kaula lūzumiem. Sportiste no slimnīcas tika nogādāta Venēcijas lidostā, lai atgrieztos ASV, kur gaidāmas vēl vairākas operācijas.
Haven’t stood on my feet in over a week… been in a hospital bed immobile since my race. And although I’m not yet able to stand, being back on home soil feels amazing ❤️🇺🇸 #imhome #BeLv— lindsey vonn (@lindseyvonn) February 17, 2026
Huge thank you to everyone in Italy for taking good care of me🙏🏻
Šādu traumu gadījumā parasti ir jāveic vairākas operācijas. Slimnīcā dāvanās saņemtās mīkstās rotaļlietas Vona ziedoja Trevīzo slimnīcas bērnu nodaļai, vēstīja Itālijas ziņu aģentūra "Ansa".
Pirms starta olimpiskajās spēlēs Vona pavēstīja, ka viņas kreisajam ceļgalam ir pilnībā sarauta krusteniskā saite, kā arī bojāts menisks un kauls. Kalnu slēpotāja pagājušajā sezonā pēc teju sešu gadu pārtraukuma atgriezās sacensību apritē. Pagājušajā sezonā viņa kļuva par vecāko sievieti, kura Pasaules kausa izcīņā ir ieguvusi vietu uz goda pjedestāla, Sanvelijas trasē ASV finišējot otrajai supergigantā.
Šosezon pieredzējusī kalnu slēpotāja sacentās astoņās Pasaules kausa sacensībās, no kurām septiņas reizes iekļuva labāko trijniekā. Vona, kura Pasaules kausā ir izcīnījusi 84 uzvaras, karjeras laikā olimpiskajās spēlēs tikusi zelta un bronzas godalgas nobraucienā, kā arī bronzas supergigantā.