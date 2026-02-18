Sandis Vilmanis: "Tagad vēl ilgi domāšu par to, kas notika, un ko varētu labot"
Latvijas vīriešu hokeja izlases uzbrucējs Sandis Vilmanis vēl ilgi analizēs aizvadīto maču ar Zviedriju, atzina Vilmanis.
Jau ziņots, ka Latvijas hokejisti olimpisko spēļu izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēlē cīņā par vietu ceturtdaļfinālā ar 1:5 zaudēja Zviedrijai, turnīru noslēdzot desmitajā vietā.
Vilmanis norādīja, ka neveiksme izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā nebija tas, uz ko cerēja Latvijas izlase. "Gribējās daudz labāk nospēlēt arī personīgi pašam. Tagad vēl ilgi domāšu par to, kas notika, un ko varētu labot. Visi cīnījās, mums arī šajā spēlē bija iespēja aizķerties, bet varbūt nokļūdījāmies kaut kur par daudz, un tad sanāca ielaist. Diemžēl bēdīgi," teica Vilmanis.
Uzbrucējs izcēla, ka pēc aizvadītā mača vēl ilgi galvā atkārtos visas iespējas, kurās varēja gūt vārtus, taču tas neizdevās. "Domāšu par to, kā varētu citādāk uztaisīt to situāciju. Tas vienmēr ir tas, ko atceries, jo gribās labāk parādīt sevi. Šoreiz varēju labāk," viņš piebilda.
Vilmanis olimpiskajās spēlēs aizvadīja pirmo turnīru Latvijas pieaugušo valstsvienībā, un viņš pats vērtēja spēles kā labi aizvadītas. "Tas ir kaut kas unikāls spēlēt šādā turnīrā, kad ir sabraukuši visi labākie, un arī mums ir visi labākie spēlētāji. Tas ir kaut kas neiedomājams. Īpaši, kad tu esi bijis prom visus šos gadus, ir forši savākties kopā, pajokot un uzspēlēt hokeju kā vienai lielai komandai. Ņemšu to kā pieredzi, iešu uz priekšu," stāstīja hokejists.
"Bija momenti, tie veidojās, tad jau kaut ko tu dari pareizi. Jāpiestrādā pie pabeigšanas, lai ieliktu ripu vārtos. Aizsardzībā arī sanāca daudz uzspēlēt, tas nāks par labu. Skatīšos video un mēģināšu analizēt, lai varētu mācīties no tā visam" viņš turpināja.
\Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.