Čehija izmoka uzvaru pār Latvijas pāridarītāju Dāniju un iekļūst olimpisko spēļu ceturtdaļfinālā
Čehijas vīriešu hokeja izlase otrdien nodrošināja vietu Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu hokeja turnīra ceturtdaļfinālā. Izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā Čehija ar 3:2 (0:0, 3:2, 0:0) pārspēja Dāniju, kas pirms tam sagrāva Latvijas sapni uz vieglāku ceļu līdz ceturtdaļfinālam.
Visi pieci vārti tika gūti otrajā periodā ar nepilnu 13 minūšu intervālu. Uz Martina Nečasa vārtu guvumu atbildēja Aleksandrs Trū, bet pēc nepilnām divarpus minūtēm rezultāts bija 3:1 čehu labā, jo precīzus metienus izpildīja Davids Kampfs un Romans Červenka. Trīs minūtes pirms došanās pārtraukumā Niks Olesens samazināja Čehijas pārsvaru.
Lukāšs Dostāls atvairīja 24 no 26 metieniem, bet Frederiks Andersens tika galā ar 28 no 31 metiena.
Čehi ceturtdaļfinālā mērosies spēkiem ar Kanādu. Jau ziņots, ka ceturtdaļfinālu sasniedza arī Šveices un Vācijas hokejisti. Šveicieši par vietu pusfinālā cīnīsies ar ar Somiju, bet Vācijas hokejistiem pretī stāsies slovāki.
Šodien vēl plkst. 22.10 Latvijas izlase spēkosies ar Zviedrijas valstsvienību. Šī pāra uzvarētāji par vietu pusfinālā spēlēs ar ASV.
Pēc 12 gadu pārtraukuma olimpisko spēļu turnīrā piedalās arī Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.