Jenss Luross Oftebrū
Citi sporta veidi
Šodien 19:51
Jenss Luross Oftebrū izcīna otro zelta medaļu ziemeļu divcīņā
Norvēģijas sportists Jenss Luross Oftebrū otrdien izcīnīja zelta medaļu olimpisko spēļu ziemeļu divcīņas sacensībās, šajā Olimpiādē kļūstot par divkārtēju čempionu.
Sacenšoties lēcienos no lielā tramplīna, augstvērtīgāko rezultātu sasniedza japānis Rjota Jamamoto, kurš desmit kilometru distanču slēpošanā sāka ar astoņu sekunžu pārsvaru pār austrieti Johannesu Lampārteru.
Oftebrū trasē devās 22 sekundes pēc Jamamoto un finišēja 24 minūtēs un 45 sekundēs. Lampārters viņam finišā zaudēja 5,9 sekundes, bet soms Ika Herola atpalika 14,8 sekundes.
Astotais bija igaunis Kristjans Ilvess, bet Jamamoto finišēja 15. vietā.
Oftebrū par čempionu kļuva arī sacensībās, kurās sportisti sacentās lēcienos no normālā izmēra tramplīna.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.