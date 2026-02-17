"Riga" sakauj "Audu" un izcīna Latvijas Superkausu
"Riga" komanda otrdien Antaljā, Turcijā, triumfēja Latvijas Superkausa izcīņā. Cīņā par trofeju "Riga" ar 4:1 (2:0) pārspēja "Auda" futbolistus.
Pirmajā puslaikā divas reizes "Audas" vārtsargu pārspēja Režinaldu Ramiress. Pirmajā vārtu guvumā viņam rezultatīvi piespēlēja Raivis Andris Jurkovskis, bet otros vārtus Ramiress guva pēc Raki Aouani piespēles.
Otrajā puslaikā pēc spēlētām aptuveni 14 minūtēm 3:0 panāca Antoni Kontrerass, bet nepilnas desmit minūtes vēlāk pirmos "Audas" vārtus guva Džeijens Džerolds. Mača turpinājumā "Riga" trīs vārtu pārsvaru atjaunoja Mohameds Badamosi.
Ņemot vērā laikapstākļus Latvijā un tuvāko nedēļu prognozes, Latvijas Futbola federācija (LFF) pēc pārrunām ar klubiem pieņēmusi lēmumu tradicionālo Superkausa spēli izņēmuma kārtā aizvadīt abu klubu pirmssezonas treniņnometnes norises vietā Turcijā.
Iepriekš Superkausa spēle februāra beigās bija paredzēta Rīgā, tomēr Latvijā esošie un gaidāmie laikapstākļi, kā arī ar to saistītie riski šādas raudzes mača organizēšanu ieplānotajā laikā padarīja ļoti sarežģītu.
"Riga" ir pērnā gada virslīgas čempione, bet "Auda" pagājušajā sezonā uzvarēja Latvijas kausa turnīrā, finālā ar 2:1 pārspējot tieši "Riga" futbolistus.
Iepriekš Latvijas futbola Superkauss tika izspēlēts vienu reizi, kad 2013. gadā savu līdzjutēju priekšā trofeju izcīnīja Daugavpils "Daugava", pārspējot "Skonto" futbolistus, bet kopš 2024. gada turnīra norise ir atjaunota, kļūstot par tradīciju, ar kuru tiek sākta pašmāju futbola sezona. Cīņā par trofeju 2024. gadā "Riga" uzvarēja RFS komandu, bet gadu vēlāk šo pašu vienību duelī pretinieki revanšējās.