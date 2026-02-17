Kanādietes un itāļi triumfē olimpisko spēļu ātrslidošanas sacensībās iedzīšanā komandām
Itālijas ātrslidotāji otrdien uzvarēja Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu ātrslidošanas sacensībās iedzīšanā komandām, kamēr sieviešu konkurencē jau otro olimpiādi pēc kārtas ātrākās bija Kanādas ātrslidotājas.
Sieviešu konkurencē kanādietes Ivanija Blondēna, Valērija Maltē un Izabella Veidemane, kuras finālā par 0,96 sekundēm bija ātrākas par Nīderlandi. Visas trīs Kanādas ātrslidotājas uzvarēja arī pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs
Savukārt bronzas godalgas izcīnīja Japānas sportistes, kuras par 3,5 sekundēm pārspēja ASV vienību.
Itāļi Davide Gjoto, Andrea Džovannīni un Mikēle Malfati finālā finišēja trīs minūtēs un 39,20 sekundēs, pārspējot amerikāņu ātrslidotājus par vairāk nekā četrām sekundēm. Itālija izcīnīja zelta godalgu iedzīšanā komandām pirmo reizi kopš 2006. gada olimpiskajām spēlēm.
ASV sportisti bija vadībā pirmajos apļos, bet turpinājumā ātrāki bija itāļi, turpinot palielināt pārsvaru pēdējos apļos. Cīņā par bronzu Ķīna pārspēja Nīderlandes ātrslidotājus par 0,09 sekundēm.
Iedzīšanā komandām sievietes veic sešus apļus jeb 2400 metrus, bet vīrieši sacenšas 3200 metros jeb veic astoņus apļus.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.