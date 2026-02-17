Atklāj, kurš sargās vārtus pret Zviedriju; veselības likstas Balceram un Jakam
Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš pēc treniņa pirms šovakar gaidāmās spēles pret Zviedriju olimpisko spēļu turnīrā atklāja, ka vārtu drošību uzticēs Elvim Merzļikinam, kā arī ir robi sastāva veselības dēļ.
Latvijas hokejisti otrdien Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu hokeja turnīra izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā spēkosies ar Zviedriju. Mačs sāksies plkst. 22.10 pēc Latvijas laika.
Latvijas hokejisti aizvadījuši treniņu pirms šovakar gaidāmās spēles ar Zviedrijas izlasi. Cīņa par iekļūšanu ceturtdaļfinālā sāksies plkst. 22.10 pēc Latvijas laika. LETA Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs February 17, 2026
Pirms mača Latvija no rīta aizvadīja treniņu, kurā uz laukuma nebija Rūdolfa Balcera un Jāņa Jaka. Vītoliņš atklāja, ka Balcers ir apslimis un pagaidām nav zināms, vai viņš varēs piedalīties mačā, bet Jaks izlaida treniņu, jo spēlē ar Dāniju pēc pret viņu pielietotā spēka paņēmiena tika pie neliela smadzeņu satricinājuma.
"Naktī viņam bija paaugstināta temperatūra un slikti jutās. Ejam tā, kā mēs esam tagad, ja viņš pēkšņi pateiks, ka ir labi, tad atkal mainīsim," Balcera situāciju skaidroja treneris. Tāpat Vītoliņš atklāja, ka Latvijas izlases vārtus pret Zviedriju sargās Elvis Merzļikins, kurš iepriekšējās divās cīņās palika uz rezervistu soliņa. Līdz ar izmaiņām sastāvā notikusi pārgrupēšanās maiņās, izveidojot triecienmaiņu ar Eduardu Tralmaku, Teodoru Bļugeru un Zemgu Girgensonu.
Zviedrijas hokejisti trīs apakšgrupas spēlēs izcīnīja divas uzvaras, vienīgo zaudējumu piedzīvojot pret somiem (1:4). Vītoliņš norādīja, ka Zviedrijas valstsvienība ir komanda, kas spēlē ļoti tehniski.
"Jāgaida, ka ripa kustēsies ļoti daudz, būs liels haoss arī viņiem pašiem, it sevišķi mūsu aizsardzības zonā. Ir momenti, kad viņiem divi aizsargi aiziet aiz vārtu līnijas, visi slidinās un iet pa perimetru. Mēs zinām, ka zviedrus vienkārši vajag mēģināt sist ārā no komforta, spēka spēlei būs sava loma, un vajag mēģināt ķert viņus uz pretuzbrukumiem," teica treneris. "Mēs nebūsim pirmais numurs šajā mačā, bet nospēlēt kompakti un radīt labus pretuzbrukumus, tas ir mūsu spēkos," viņš piebilda.
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu hokeja turnīrs norisināsies līdz 22. februārim. Gadījumā, ja Latvija šovakar uzvarēs, tad ceturtdaļfinālā pretī stāsies ASV.