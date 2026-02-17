Japānas duets Riku Miura un Rjuiči Kihara.
Šodien 09:51
Daiļslidošanā pāru slidojumos zeltu izcīna galvenie favorīti Miura/Kihara
Japānas duets Riku Miura un Rjuiči Kihara pirmdien Milānā izcīnīja zelta medaļas olimpisko spēļu daiļslidošanas sacensību pāru slidojumos.
Pēc īsās programmas pasaules ranga līderi japāņi bija tikai piektajā vietā, taču izvēles programmā uzrādīja labāko rezultātu un summā tika pie 231,24 punktiem. Pirms četriem gadiem Japānas pāris izcīnīja septīto vietu.
Sudrabu izcīnīja Gruzijas pārstāvji Anastasija Metelkina un Luka Berulava, kuru sniegums tika novērtēts ar 221,75 punktiem, bet bronzu izcīnīja Vācijas duets Minerva Fabiēne Hāse un Ņikita Volodins ar 219,09 punktiem. Vācijas pāris bija līderi pēc īsās programmas, bet izvēles programmā ceturtais rezultāts lika atkāpties uz trešo pozīciju.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.