Hokejs
Šodien 20:19
ASV hokejistes sagrauj Zviedriju un iekļūst olimpisko spēļu hokeja turnīra finālā
ASV sieviešu hokeja izlase pirmdien Milānas-Kortīnas olimpisko spēļu hokeja pusfinālā ar 5:0 (1:0, 4:0, 0:0) sagrāva Zviedrijas valstsvienību, un kā pirmā kvalificējās finālam.
Amerikānietēm vārtus guva Teilore Haizī, Ebija Mērfija, Keila Bārnsa, Kendala Koina un Heilija Skamura. Vārtsardze Ērina Frenkla atvairīja visus 23 Zviedrijas hokejistu metienus, kamēr amerikānietes pa pretinieču vārtiem meta 34 reizes. Otrajā pusfinālā tiksies Kanāda un Šveice.
Olimpisko spēļu turnīrā desmit komandas sadalītas divās apakšgrupās, balstoties uz rangu. Ceturtdaļfinālā iekļuva visas piecas A grupas dalībnieces - Kanāda, ASV, Somija, Čehija un Šveice -, kā arī trīs labākās komandas no B grupas, kurā cīnījās Zviedrija, Vācija, Itālija, Francija un Japāna. Iepriekšējās olimpiskajās spēlēs par čempionēm kļuva kanādietes, kuras finālā pieveica ASV izlasi, bet bronzas godalgas izcīnīja Somijas sieviešu izlase.