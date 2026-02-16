"Es zināju uz ko gāju!" Kalnu slēpotāja Vona atgriezusies ASV, kur viņai būs nepieciešamas jaunas operācijas
Amerikāņu kalnu slēpošanas zvaigzne Lindsija Vona, iespējams, ir pielikusi punktu savai spožajai karjerai. 41 gadu vecā sportiste svētdien atgriezās ASV pēc smaga kritiena olimpiskajā nobraucienā, kurā guva sarežģītu kreisās kājas stilba kaula lūzumu.
41 gadu vecajai sportistei Itālijā tika veiktas vairākas operācijas, taču priekšā gaidāmas vēl citas ķirurģiskas iejaukšanās. ASV Slēpošanas un snovborda asociācijas prezidente Sofija Goldšmita atzina: “Mēs šobrīd risinām visus jautājumus. Viņai apkārt ir lieliska komanda, un viņa atgriezusies ASV, lai veiktu jaunas operācijas.” Goldšmita, kura klātienē redzēja Vonas šausminošo kritienu, piebilda: "Notika trieciens un atskanēja klusums. Visi bija šokā. Varēja redzēt, ka Vona guvusi patiešām nopietnu traumu".
Tikmēr pati Vona par notikušo nožēlu nejūt. Ierakstā vietnē “Instagram” viņa pauda: “Kad domāju par savu kritienu - varu apgalvot, ka es nestāvēju starta vārtos, neapzinoties iespējamās sekas. Es zināju, ko daru. Un izvēlējos riskēt. Katrs slēpotājs starta vārtos uzņēmās tādu pašu risku. Jo pat ja esi spēcīgākais cilvēks pasaulē, kalns vienmēr tur kārtis savās rokās [ir neprognozējams]". "Tas, ka biju sagatavojusies, man neko negarantēja. Nekas dzīvē nav garantēts. Tā ir azartspēle - dzenoties pakaļ saviem sapņiem, tu vari nokrist, bet, ja nemēģināsi, nekad neuzzināsi, kas varēja notikt," piebilda Vona.