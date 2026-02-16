"Gulbenes Buki"/BJSS basketbolisti sasnieguši Lietuvas-Latvijas reģionālā kausa izcīņas pusfinālu
"Gulbenes Buki"/BJSS basketbola komanda kā vienīgā no Latvijas komandām sasniegusi Lietuvas-Latvijas reģionālā kausa izcīņas pusfinālu.
Turnīrā spēkojas abu valstu pēc spēka otro un trešo līgu vienības. Ceturtdaļfinālā Gulbenes komanda ar 87:66 pieveica "Kaunos kolegija" un pusfinālā spēlēs ar Kauņas "Žalgiris-Nordclinic". Pusfināla spēles notika starp 16. februāri un 5. martu. 7. martā Kauņas Tehniskās universitātes zālē notiks spēle par trešo vietu un finālspēle.
Decembra beigās turnīrā startēja 12 Latvijas komandas no Nacionālās līgas un reģionālās līgas, kā arī 20 Lietuvas Reģionālās līgas vienības. Izloze 32 komandas pirmajā kārtā sadalīja 16 pāros, kas sacentās divu spēļu summā. Pirmajā kārtā turnīrs beidzās "Mārupe"/LU, "Nīca"/BLI, BK "Saldus", "EAST-BALL"/RTDP, "Jēkabpils BA", "Ādaži"/"Daily", kā arī Kandavas BJSS komandām.
Astotdaļfinālā neveiksmes piedzīvoja "Kandava/Anzāģe" (81:86 pret "Kauno technologijos universitetas"), "Salaspils"/"API Mobile" (97:101 pret "KK Trakai") un "Ventspils Tehnikums" (65:115 pret Anīkšču "KKSC-Elmis"), bet Latvijas komandu savstarpējā spēlē "Gulbenes Buki"/BJSS ar 88:67 pieveica "Bausku".