Ikaunieka gūtie vārti nodrošina Kauņas "Žalgiris" komandai Lietuvas Superkausu

Latvijas futbolists Dāvis Ikaunieks pirmdien Marijampolē notikušajā Lietuvas Superkausa izcīņā guva vienīgos vārtus, palīdzot Kauņas "Žalgiris" komandai izcīnīt sezonas pirmo titulu.

"Žalgiris" ar rezultātu 1:0 (1:0) uzvarēja "Panevežys" komandu. Pirmā puslaika vidū pēc partnera piespēles no labās malas Ikaunieks raidīja bumbu vārtos. "Žalgiris" komanda pērn pirmo reizi izcīnīja Lietuvas čempiontitulu futbolā. Kluba prezidents ir bijušais basketbolists Mants Kalnietis.

