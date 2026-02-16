Uz nestuvēm laukumu pametušais šveicietis Kevins Fiala šosezon vairs nevarēs spēlēt
Šveices hokejistam Kevinam Fialam ir veikta operācija pēc Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs gūtiem kājas lūzumiem, paziņoja viņa pārstāvētais Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubs Losandželosas "Kings", norādot, ka regulārajā sezonā hokejists vairs nespēlēs.
Fiala savainojumu guva piektdien olimpisko spēļu turnīra A grupas otrajā mačā pret Kanādu, kurā Šveices izlase zaudēja ar 1:5 (1:2, 0:1, 0:2).
Pirmā perioda izskaņā cīņā par ripu pie apmales Fialam uz kājas uzkrita Kanādas izlases uzbrucējs Toms Vilsons. Fialam uz ledus tika sniegta pirmā palīdzība, un laukumu viņš atstāja uz nestuvēm. Pēc tam hokejists tika nogādāts slimnīcā. "Kevinam Fialam bija veiksmīga operācija kreisās kājas apakšstilbā," paziņoja "Kings". "Viņš atpūšas un drīz sāks atveseļošanās un rehabilitācijas programmu."
Kā norādīja klubs, atlikušajā NHL regulārajā sezonā Šveices uzbrucējs laukumā vairs neatgriezīsies, bet regulārā čempionāta beigās tiks veikta atkārtota novērtēšana.
Fiala sociālajā tīklā "Instagram" rakstīja, ka tā nebija iedomājies savas pirmās olimpiskās spēles. "Tās ir olimpiskās spēles, un man ir ļoti žēl, ka viņš vairs nevar turpināt spēlēt," sacīja Kanādas hokejists Vilsons, vēlot Fialam ātru atveseļošanos.
Šveice olimpisko spēļu turnīrā zaudēja Kanādai, ar 4:3 papildlaikā uzvarēja Čehiju un ar 4:0 pārspēja Franciju, nodrošinot otro vietu A grupā. Izslēgšanas spēlēs Šveice spēlēs ar Itāliju, un šīs spēles uzvarētājs ceturtdaļfinālā tiksies ar Somiju.
Pēc 12 gadu pārtraukuma olimpisko spēļu turnīrā piedalās arī NHL spēlētāji.